Tencent Aktie News: Tencent gibt am Mittwochmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 31,75 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 31,75 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 31,67 EUR. Bei 31,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 13.517 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,22 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 48,71 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 30,52 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 4,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,21 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

