Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Tencent

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:55 Uhr 0,9 Prozent auf 45,39 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 45,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.943 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 6,70 Prozent zulegen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 90,19 Prozent Luft nach unten.

Am 22.03.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,30 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 144.954,00 CNY – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 144.188,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 14,73 CNY in den Büchern stehen haben wird.

