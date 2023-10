Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag verlustreich

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 34,85 EUR.

Die Tencent-Aktie wies um 11:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 34,85 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,55 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 7.207 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 31.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 29,40 Prozent Luft nach unten.

Am 16.08.2023 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,88 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 134.034,00 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,39 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

