TENDA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.10.26 06:35 Uhr

TENDA lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -3,22 JPY. Ein Jahr zuvor waren -2,490 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,27 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,23 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net