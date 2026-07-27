Santander-Aktie: Übernahmeangebot für restliche Anteile an Santander Brasil

Tenderangebote

31.07.26 08:00 Uhr

Banco Santander will ein Übernahmeangebot für den Kauf der restlichen ausstehenden Aktien ihrer Tochter Santander Brasil starten.

Die Tenderangebote in den USA und Brasilien gelten für etwa 10 Prozent des Aktienkapitals von Santander Brasil, teilte Banco Santander mit. Das maximale Gesamtvolumen beider Angebote beträgt rund 1,91 Milliarden Euro.

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Banco Santander bietet 0,4056 eigene Aktien für jede Einheit oder American Depositary Share (ADS) von Santander Brasil sowie 0,2028 eigene Aktien für jede Stamm- oder Vorzugsaktie von Santander Brasil an. Die Aktien werden je nachdem als ADS oder Brazilian Depositary Receipts geliefert.

Das Angebot entspricht laut Banco Santander einem Aufschlag von 15 Prozent auf den Referenzaktienkurs eines Santander-Brasil-Anteils vom Donnerstag. Es würden maximal etwa 156 Millionen neue Aktien ausgegeben, sollten alle ausstehenden Aktien von Santander Brasil angedient werden.

Das Angebot ist freiwillig und zielt nicht darauf ab, Santander Brasil von der Börse zu nehmen, so Banco Santander. Abhängig vom Ergebnis des Angebots könnten die ADSs von Santander Brasil jedoch von der New Yorker Börse genommen werden.

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Banco-Santander-CEO Ana Botin, sagte, das Angebot werde sich gewinnsteigernd auf den Gewinn je Aktie auswirken und dabei kapitalneutral bleiben.

"Brasilien ist einer der Kernmärkte von Santander, mit starken langfristigen Fundamentaldaten, einer großen und wachsenden Kundenbasis und bedeutenden Chancen für profitables Wachstum", sagte sie. "Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, die Gruppe zu vereinfachen und gleichzeitig unser langfristiges Engagement in Brasilien zu bekräftigen."

Von Elias Schisgall

DOW JONES