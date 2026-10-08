Tenmaya Store vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Tenmaya Store hat am 07.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,70 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,18 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,31 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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