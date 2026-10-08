Tenmaya Store vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

08.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,18 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 26,70 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Tenmaya Store hat am 07.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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