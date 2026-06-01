Tenneco Clean Air India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tenneco Clean Air India präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,13 INR, nach 3,47 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Tenneco Clean Air India im vergangenen Quartal 15,52 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenneco Clean Air India 13,26 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,80 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 14,49 Milliarden INR belaufen hatte.

In Sachen EPS wurden 14,95 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tenneco Clean Air India 13,68 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,04 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 48,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 15,29 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 52,18 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.net