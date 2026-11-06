Tenneco Clean Air India präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Tenneco Clean Air India hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tenneco Clean Air India ein EPS von 3,73 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Tenneco Clean Air India 17,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 15,86 Milliarden INR umgesetzt wurden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tenneco Clean Air India
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tenneco Clean Air India
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Tenneco Clean Air India Aktie News
Tenneco Clean Air India Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tenneco Clean Air India nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.