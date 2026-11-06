Tenneco Clean Air India präsentierte Quartalsergebnisse

06.11.26 06:35 Uhr

Tenneco Clean Air India hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tenneco Clean Air India ein EPS von 3,73 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tenneco Clean Air India 17,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 15,86 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion Finanzen.net