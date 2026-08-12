Tenon Medical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Tenon Medical hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Tenon Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -12,600 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 128,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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