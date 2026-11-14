Tenon Medical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tenon Medical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenon Medical ein EPS von -14,000 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tenon Medical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net