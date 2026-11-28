Tenth Avenue Petroleum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Tenth Avenue Petroleum gab am 27.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Tenth Avenue Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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