Tenth Avenue Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Tenth Avenue Petroleum gab am 27.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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