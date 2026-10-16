TENTIAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

TENTIAL hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 74,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 19,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 106,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 37,06 JPY je Aktie vermeldet.

TENTIAL präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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