Teqnion Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Teqnion Registered hat am 18.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 SEK, nach 2,24 SEK im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Teqnion Registered mit einem Umsatz von insgesamt 517,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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