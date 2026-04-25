Teqnion Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

21.07.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Teqnion Registered mit einem Umsatz von insgesamt 517,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 SEK, nach 2,24 SEK im Vorjahresvergleich.

Teqnion Registered hat am 18.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Teqnion Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Teqnion Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung