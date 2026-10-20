Teqnion Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Teqnion Registered präsentierte am 17.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 2,26 SEK. Im letzten Jahr hatte Teqnion Registered einen Gewinn von -1,310 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 492,2 Millionen SEK gegenüber 455,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Teqnion Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Teqnion Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen