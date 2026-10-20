Teqnion Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

20.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 492,2 Millionen SEK gegenüber 455,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS lag bei 2,26 SEK. Im letzten Jahr hatte Teqnion Registered einen Gewinn von -1,310 SEK je Aktie eingefahren.

Teqnion Registered präsentierte am 17.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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