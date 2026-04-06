Intel-Aktie legt zu: Halbleiterkonzern schließt sich Elon Musks Chip-Initiative an
Die Aktien von Intel haben am Dienstag gegen die etwas schwächere Tendenz an den US-Börsen merklich zugelegt.
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Die Papiere des Halbleiterkonzerns notieren an der NASDAQ zeitweise 2,90 Prozent im Plus bei 52,26 US-Dollar, während der marktbreite S&P 500-Index nachgibt. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf rund 42 Prozent aus.
Intel schließt sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla, SpaceX und xAI an. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen. Das Vorhaben zielt darauf ab, jedes Jahr eine enorme Rechenleistung zu erzeugen - etwa 1 Terrawatt Kapazität pro Jahr.
/edh/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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