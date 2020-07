Terminal 3 auf Frankfurter Flughafen wächst unaufhörlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf der riesigen Baustelle für das dritte Passagier-Terminal von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt nimmt das erste Gate Gestalt an. "Es ist wirklich atemberaubend", sagte der Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport, Christian Engel, am Donnerstag bei einer Baustellenbesichtigung. In dem zuerst begonnenen Flugsteig G beginnen bereits die ersten Innenausbauten. "Wir können fest davon ausgehen, dass er im kommenden Jahr fertig wird." Die Fertigstellung des Hauptterminals und zweier weiterer Flugsteige verzögert sich wegen der Corona-Krise bis 2024. Geplant war zunächst 2023.

Im vergangenen Jahr hatte der größte deutsche Flughafen erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere gezählt - ein Wert, den das Management als Folge der Corona-Krise mindestens bis einschließlich 2023 nicht mehr erwartet. Mit dem dritten Terminal soll die Kapazität um weitere 21 Millionen Passagiere steigen, im Endausbau sogar um 25 Millionen. Flughafen-Gegner lehnen den weiteren Ausbau der Airports wegen der Belastung für die Anwohner und das Klima ab./opi/DP/eas