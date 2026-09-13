Termo-Rex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

13.09.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Termo-Rex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 116,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,9 Millionen PLN im Vergleich zu 3,2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 PLN wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Termo-Rex hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Termo-Rex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Termo-Rex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung