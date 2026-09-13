Termo-Rex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Termo-Rex hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 PLN wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Termo-Rex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 116,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,9 Millionen PLN im Vergleich zu 3,2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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