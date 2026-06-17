Terra Innovatum Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Terra Innovatum Global hat am 01.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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