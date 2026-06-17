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Terra Innovatum Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Terra Innovatum Global N.V. Registered Shs
4.13 EUR -0.14 EUR -3.37 %
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Terra Innovatum Global hat am 01.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

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