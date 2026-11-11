Terrestrial Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Terrestrial Energy hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Terrestrial Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Terrestrial Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Terrestrial Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen