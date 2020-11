Terror-Attacke im Thalys wird vor Pariser Gericht aufgerollt

PARIS (dpa-AFX) - Gut fünf Jahre nach der vereitelten Terror-Attacke in einem Thalys-Zug nach Paris sollen von Montag (10.00 Uhr) an vier Beschuldigte auf der Anklagebank sitzen. Einer von ihnen hatte im August 2015 im Zug das Feuer eröffnet - der mutmaßliche Islamist konnte jedoch von Fahrgästen überwältigt werden. Zwei Menschen wurden damals verletzt. Der Prozess in Paris soll bis Mitte Dezember dauern.

Die Attacke erregte damals internationales Aufsehen. Drei junge US-Touristen trugen zur Überwältigung des Angreifers bei. Die "Thalys-Helden" erhielten später als Dank die französische Staatsbürgerschaft. Regisseur Clint Eastwood verfilmte ihre Geschichte unter dem Titel "The 15:17 to Paris".

Der seit Anfang September laufende Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" soll am Montag in der französischen Hauptstadt fortgesetzt werden. Der Prozess war Anfang des Monats coronabedingt unterbrochen worden; zuletzt waren drei Angeklagte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es geht um eine mehrtägige Anschlagsserie, bei der im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet wurden./cb/DP/he