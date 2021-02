Terzic bleibt trotz Rose-Wechsel im BVB-Trainerstab

SEVILLA (dpa-AFX) - Interimscoach Edin Terzic bleibt dem Trainerstab von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) auch nach dem Amtsantritt von Marco Rose im kommenden Sommer erhalten. "Edin wird auch in der kommenden Saison weiter bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Mittwoch vor dem Achtelfinal-Hinspiel des Fußball-Bundesligisten in der Champions League beim FC Sevilla bei DAZN.

Fußball-Lehrer Rose hatte am Montag seinen Wechsel von Mönchengladbach nach Dortmund im kommenden Sommer angekündigt. Auf die Frage nach seiner künftigen Rolle beim BVB antwortete Terzic: "Der BVB hat sich zur Zukunft geäußert. Ich bin dazu da, mich um die Gegenwart zu kümmern. Unser Thema ist heute nur Sevilla."/bue/DP/he