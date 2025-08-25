DAX23.995 +0,4%ESt505.361 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,17 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Kurs der Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco steigt am Montagnachmittag

01.09.25 16:10 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco steigt am Montagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 4,31 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,92 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 4,31 GBP zu. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,34 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,34 GBP. Bisher wurden heute 3.264.192 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 4,34 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 28,03 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,274 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

