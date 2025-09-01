Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Mittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 4,22 GBP abwärts.

Die Tesco-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 4,22 GBP abwärts. Bei 4,21 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,28 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.099.138 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,34 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 2,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,40 Prozent.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,274 GBP je Aktie aus.

