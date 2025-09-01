Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 4,26 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 4,26 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,21 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,28 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.661.836 Tesco-Aktien.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,04 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 27,11 Prozent wieder erreichen.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,274 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

