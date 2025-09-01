DAX23.805 -1,0%ESt505.344 -0,4%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.718 +1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl68,80 +0,9%Gold3.479 +0,1%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
So bewegt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagvormittag billiger

02.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 4,27 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,00 EUR 0,08 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,27 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,27 GBP. Bei 4,28 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 82.456 Tesco-Aktien.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 1,69 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,274 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

