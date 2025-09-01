Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagvormittag billiger
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 4,27 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,27 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,27 GBP. Bei 4,28 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 82.456 Tesco-Aktien.
Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 1,69 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Am 02.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,274 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Tesco PLC
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
