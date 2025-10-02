Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Donnerstagmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 4,44 GBP.
Um 11:49 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 4,44 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,48 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,29 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.375.181 Tesco-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 4,48 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,91 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 43,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,276 GBP je Aktie aus.
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
