Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Donnerstagmittag

Tesco im Fokus

02.10.25 12:07 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 4,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,20 EUR 0,32 EUR 6,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 4,44 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,48 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,29 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.375.181 Tesco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 4,48 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,91 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 43,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,276 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

