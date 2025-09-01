DAX23.658 +0,7%ESt505.334 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.542 +0,3%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO
PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort
Aktie im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag tiefer

03.09.25 12:06 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag tiefer

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 4,23 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,94 EUR -0,06 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,23 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,20 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,24 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.238.649 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,34 GBP erreichte der Titel am 02.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,70 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,141 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.10.2026 dürfte Tesco die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,274 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
