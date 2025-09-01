DAX23.606 +0,5%ESt505.330 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.212 -0,2%Nas21.547 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag im Aufwind

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,28 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,94 EUR -0,06 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,28 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,28 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,24 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.992.992 Tesco-Aktien.

Bei einem Wert von 4,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,42 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,141 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 02.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,274 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
