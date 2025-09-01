Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 4,38 GBP.

Das Papier von Tesco legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 4,38 GBP. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,39 GBP aus. Mit einem Wert von 4,31 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1.802.055 Aktien.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,274 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

