Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der Tesco

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,0 Prozent auf 4,40 GBP zu.

Das Papier von Tesco konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,0 Prozent auf 4,40 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP. Bei 4,31 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.995.874 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,40 GBP) erklomm das Papier am 04.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,46 Prozent.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.10.2026.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach