Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag nahezu unverändert
Die Aktie von Tesco zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 4,32 GBP zeigte sich die Tesco-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Tesco-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,32 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,32 GBP. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,31 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 4,31 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.289 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 02.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,34 GBP. 0,67 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 39,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,141 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,274 GBP je Aktie aus.
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
