Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco wird am Freitagmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Tesco befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,36 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,35 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 845.931 Tesco-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,40 GBP erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 28,90 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
