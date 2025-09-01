Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco wird am Freitagmittag ausgebremst

Tesco im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.

Das Papier von Tesco befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,36 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,35 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 845.931 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,40 GBP erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 28,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.

