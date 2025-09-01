DAX23.821 +0,2%ESt505.362 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,65 -0,3%Gold3.551 +0,1%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an! NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco wird am Freitagmittag ausgebremst

05.09.25 12:06 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco wird am Freitagmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,09 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesco befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,36 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,35 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 845.931 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,40 GBP erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 28,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
