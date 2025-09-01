Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,36 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,36 GBP ab. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,36 GBP. Mit einem Wert von 4,40 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 127.269 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei 4,40 GBP markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,88 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,274 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach