Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Dienstagvormittag
Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,41 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,41 GBP zu. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,42 GBP. Bei 4,42 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 69.562 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP an. 1,00 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,274 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
