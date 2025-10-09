Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag mit Einbußen

Tesco im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,46 GBP ab.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 4,46 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,40 GBP. Mit einem Wert von 4,44 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.109.230 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.

