Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zieht am Donnerstagmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,38 GBP zu.

Das Papier von Tesco legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 4,38 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,39 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,37 GBP. Zuletzt wechselten via London 558.367 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.10.2026.

