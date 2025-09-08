DAX23.677 +0,2%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.085 +1,3%Nas22.046 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.636 -0,1%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag fester

11.09.25 16:13 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Tesco zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,36 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,36 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,39 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,37 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.761.672 Tesco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2025 auf bis zu 4,45 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2026 wird am 02.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
