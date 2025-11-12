Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 4,48 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 4,48 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,48 GBP. Bei 4,58 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.228.550 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 7,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 30,66 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.

