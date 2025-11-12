Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 4,48 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 3,0 Prozent auf 4,48 GBP ab. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,46 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,58 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.137.676 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 4,81 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 7,21 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 30,77 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach