Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,60 GBP ab.

Die Tesco-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,60 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,57 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Bisher wurden via London 321.099 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,81 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,51 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,282 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach