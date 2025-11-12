Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag mit Einbußen
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,60 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,60 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,57 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Bisher wurden via London 321.099 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 4,81 GBP erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 4,50 Prozent Luft nach oben. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,51 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,282 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
Datum
Rating
Analyst
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
