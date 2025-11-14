DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit KursVerlusten

14.11.25 12:04 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 4,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR -0,10 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 4,42 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,40 GBP. Bei 4,50 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1.912.938 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,81 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 8,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 42,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 14.04.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

