Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 4,42 GBP.

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 4,42 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,40 GBP. Bei 4,50 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1.912.938 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,81 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 8,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 42,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 14.04.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

