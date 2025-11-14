Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 4,41 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 4,41 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,39 GBP. Bei 4,50 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 3.727.593 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei 4,81 GBP erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Mit Abgaben von 29,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

