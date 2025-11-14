Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 4,44 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 4,44 GBP. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,45 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,50 GBP. Bisher wurden heute 262.299 Tesco-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,81 GBP. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,14 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 30,17 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
