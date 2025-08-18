Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zieht am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,31 GBP.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,31 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,28 GBP. Bisher wurden heute 2.642.778 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 4,32 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,12 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Abschläge von 28,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 07.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,272 GBP in den Büchern stehen haben wird.

