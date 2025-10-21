DAX24.281 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag stärker

21.10.25 09:22 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag stärker

Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,44 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,44 GBP zu. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,45 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,45 GBP. Zuletzt wechselten 98.270 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,56 GBP. Gewinne von 2,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 43,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.04.2026 erwartet. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

