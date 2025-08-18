DAX24.330 +0,2%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,77 +0,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,52 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Notierung im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagmittag schwächer

22.08.25 12:05 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,28 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,98 EUR 0,02 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesco befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 4,28 GBP ab. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,27 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,32 GBP. Zuletzt wurden via London 477.336 Tesco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,32 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,98 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,47 Prozent.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,140 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,272 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen