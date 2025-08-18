DAX24.319 +0,1%ESt505.478 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Aktienentwicklung

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

22.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,98 EUR 0,02 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,30 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,32 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 91.526 Tesco-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,32 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 27,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,272 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

mehr Analysen