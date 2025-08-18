Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,30 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,32 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 91.526 Tesco-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,32 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 27,79 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,272 GBP je Aktie.

