Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,33 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,33 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,35 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,32 GBP. Zuletzt wurden via London 967.297 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 28,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,277 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

