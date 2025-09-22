Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag gefragt
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,34 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,34 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,32 GBP. Zuletzt wurden via London 174.038 Tesco-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,53 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 39,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 02.10.2025 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,277 GBP im Jahr 2026 aus.
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
Datum
Rating
Analyst
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
