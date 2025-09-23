Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,37 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,37 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,39 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,37 GBP. Bisher wurden heute 92.834 Tesco-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,04 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,142 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,277 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

